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Начался визит участников VI Всемирного форума межкультурного диалога в Агдам

Начался визит участников VI Всемирного форума межкультурного диалога в Агдам Начался визит участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на освобожденные территории.
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 11:40
Начался визит участников VI Всемирного форума межкультурного диалога в Агдам

Начался визит участников VI Всемирного форума межкультурного диалога в Агдам.

Как сообщает Report, местные и международные представители приняли участие в специальной сессии на тему "Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность", которая проходит в конференц-центре Агдама в рамках форума.

10:47

Начался визит участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на освобожденные территории.

Как сообщает Report, прибывших в Международный аэропорт Физули гостей встретил заместитель специального представителя президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Башир Гаджиев.

Они примут участие в специальной сессии "Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность", которая пройдет в Агдаме в рамках форума.

На сессии с докладами выступят заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, начальник Управления министерства иностранных дел Гая Мамедов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVI Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun iştirakçılarının Ağdama səfəri başlayıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоParticipants of 6th World Forum on Intercultural Dialogue visit liberated lands of Azerbaijan

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