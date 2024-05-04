О нас

Направленные президентом Ильхамом Алиевым пригласительные письма на COP29 переданы постпредам в ООН

Направленные президентом Ильхамом Алиевым пригласительные письма на COP29 переданы постпредам в ООН Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своим коллегам во всемирной организации письма-приглашения на COP29, адресованные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым руководителям ряда стран.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 01:05
Направленные президентом Ильхамом Алиевым пригласительные письма на COP29 переданы постпредам в ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своим коллегам во всемирной организации письма-приглашения на COP29, адресованные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым руководителям ряда стран.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского постоянного представительства.

"На фоне продолжения полным ходом подготовки к COP29, пригласительные письма, адресованные президентом Азербайджанской Республики главам государств и правительств Сальвадора, Ливии, Микронезии, Новой Зеландии, Никарагуа, Палау, Сенегала, Сейшельских островов, Сирии, Тувалу, Вануату и Венесуэлы, были переданы постоянным представителем Азербайджана [при ООН] его уважаемым коллегам, аккредитованным в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin ölkə liderlərinə ünvanladığı COP29-a dəvət məktubları BMT-dəki daimi nümayəndələrə çatdırılıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi