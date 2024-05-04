Направленные президентом Ильхамом Алиевым пригласительные письма на COP29 переданы постпредам в ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своим коллегам во всемирной организации письма-приглашения на COP29, адресованные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым руководителям ряда стран.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своим коллегам во всемирной организации письма-приглашения на COP29, адресованные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым руководителям ряда стран.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба азербайджанского постоянного представительства.

"На фоне продолжения полным ходом подготовки к COP29, пригласительные письма, адресованные президентом Азербайджанской Республики главам государств и правительств Сальвадора, Ливии, Микронезии, Новой Зеландии, Никарагуа, Палау, Сенегала, Сейшельских островов, Сирии, Тувалу, Вануату и Венесуэлы, были переданы постоянным представителем Азербайджана [при ООН] его уважаемым коллегам, аккредитованным в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.