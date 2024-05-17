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Замглавы МИД Азербайджана выступил на 133-й сессии Комитета министров Совета Европы

Замглавы МИД Азербайджана выступил на 133-й сессии Комитета министров Совета Европы Делегация во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым приняла участие в 133-й сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 16-17 мая в Страсбурге.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 21:13
Замглавы МИД Азербайджана выступил на 133-й сессии Комитета министров Совета Европы

Делегация во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым приняла участие в 133-й сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 16-17 мая в Страсбурге.

Как сообщили Report в МИД, в ходе выступления на сессии замминистра сообщил, что Азербайджан, в 2020 году положив конец вооруженному конфликту с Арменией, провел крупномасштабную работу по восстановлению 9 городов и более 300 сел, полностью разрушенных в результате военной оккупации. Он напомнил, что около 4000 наших соотечественников пропали без вести, и отметил, что Армения не сотрудничает в решении минной проблемы.

Также он подчеркнул, что между сторонами ведутся переговоры по проекту двустороннего соглашения, основанного на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета, а также неприкосновенности государственных границ.

Фариз Рзаев отметил, что Азербайджан открыт к сотрудничеству с структурами Совета Европы на основе диалога и взаимного уважения, при этом он назвал несправедливым решение ПАСЕ не подтверждать полномочия парламентской делегации нашей страны.

Замминистра также отметил, что Азербайджан, как бывший председатель в Движении неприсоединения и член нынешней председательской тройки, сожалеет о продолжении Францией традиций неоколониализма, особенно в отношении Новой Каледонии, вопреки основным ценностям и принципам Совета Европы.

17 мая Ф.Рзаев встретился с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович Бурич, они обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Fariz Rzayev Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sessiyasında mina təhlükəsi və Fransanın neokolonializm siyasətindən danışıb

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