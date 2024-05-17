О нас

Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров ОТГ, отвечающих за семейную и социальную политику

Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров ОТГ, отвечающих за семейную и социальную политику Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров и руководителей других структур Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за семейную и социальную политику.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 19:01
Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров ОТГ, отвечающих за семейную и социальную политику

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров и руководителей других структур Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за семейную и социальную политику.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что целью заседания в Стамбуле является развитие сотрудничества в целях сохранения и укрепления семьи в странах тюркского мира.

Выступая на заседании, Бахар Мурадова выразила удовлетворение пребыванием в братской стране и пожелала успехов деятельности организации во имя более прочного союза тюркских государств.

На заседании были заслушаны выступления представителей других государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

В заключение была принята Декларация первого заседания министров и руководителей других структур Организации тюркских государств, отвечающих за семейную и социальную политику.

В состоящем из 12 пунктов документе отражено проведение в 2025 году в Азербайджане очередной встречи министров и руководителей других структур Организации тюркских государств, отвечающих за семейную и социальную политику.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBahar Muradova TDT-nin ailə və sosial siyasətdən məsul nazirlərinin birinci iclasında iştirak edib

Самое важное

Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
17 мая 2024 г. 10:02
Во дворце Гюлистан от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
Во дворце "Гюлистан" от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
17 мая 2024 г. 00:07
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
16 мая 2024 г. 20:43
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
16 мая 2024 г. 20:40
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
16 мая 2024 г. 20:32
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
16 мая 2024 г. 20:27
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
16 мая 2024 г. 20:23
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
16 мая 2024 г. 20:21
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi