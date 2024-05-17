Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров ОТГ, отвечающих за семейную и социальную политику

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров и руководителей других структур Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за семейную и социальную политику.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова приняла участие в первом заседании министров и руководителей других структур Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за семейную и социальную политику.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что целью заседания в Стамбуле является развитие сотрудничества в целях сохранения и укрепления семьи в странах тюркского мира.

Выступая на заседании, Бахар Мурадова выразила удовлетворение пребыванием в братской стране и пожелала успехов деятельности организации во имя более прочного союза тюркских государств.

На заседании были заслушаны выступления представителей других государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

В заключение была принята Декларация первого заседания министров и руководителей других структур Организации тюркских государств, отвечающих за семейную и социальную политику.

В состоящем из 12 пунктов документе отражено проведение в 2025 году в Азербайджане очередной встречи министров и руководителей других структур Организации тюркских государств, отвечающих за семейную и социальную политику.