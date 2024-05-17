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ЕС приветствует прогресс в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы

ЕС приветствует прогресс в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы ЕС приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 20:44
ЕС приветствует прогресс в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы

Европейский союз приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.

"ЕС приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы на основе Алматинского соглашения 1991 года и, в частности, протокола, подписанного в ходе 9-го заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана 15 мая, что привело к соглашение по нескольким участкам границы.

ЕС призывает стороны предпринять дальнейшие решительные шаги для решения других нерешенных двусторонних вопросов и по-прежнему привержен поддержке усилий, направленных на установление устойчивого и прочного мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

На границе между Азербайджаном и Арменией 15 мая 2024 года прошла девятая встреча Государственных комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством зампремьер-министра Шахина Мустафаева и вице-премьера Мгера Григоряна. В ходе встречи согласован протокол по отрезкам азербайджано-армянской границы на четырех участках.

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Версия на английском языке EU welcomes progress in Armenia-Azerbaijan border delimitation process
Версия на азербайджанском языке Aİ Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası prosesi çərçivəsində irəliləyişi alqışlayır

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