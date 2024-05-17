МИД Германии заявил о готовности поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ продолжать поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
"Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для достижения мира. В разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД Анналена Бербок подчеркнула готовность Германии продолжать поддерживать мирный процесс", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в cоцсети "X".
"Сейчас крайне важно продолжать диалог", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.