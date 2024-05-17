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МИД Германии заявил о готовности поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

МИД Германии заявил о готовности поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ продолжать поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 20:38
МИД Германии заявил о готовности поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ продолжать поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

"Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для достижения мира. В разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД Анналена Бербок подчеркнула готовность Германии продолжать поддерживать мирный процесс", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в cоцсети "X".

"Сейчас крайне важно продолжать диалог", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

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Версия на английском языке Germany says ready to support peace process between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazır olduğunu bəyan edib

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