Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США Джейком Салливаном
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США Джейком СалливаномПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "X".
"В белом доме состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, в ходе которой мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития наших отношений. Также обсудили региональные и глобальные вопросы. Мы также обменялись мнениями о продвижении мира в регионе и процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в публикации.
At the @WhiteHouse had a very substantive meeting with Jake Sullivan, National Security Advisor of the President of the United States, and we reviewed bilateral cooperation between our countries and prospects of further development of our relations. Also, discussed regional and… pic.twitter.com/ucjuBjyiJW