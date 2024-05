Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США Джейком Салливаном

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report , об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "X".

"В белом доме состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, в ходе которой мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития наших отношений. Также обсудили региональные и глобальные вопросы. Мы также обменялись мнениями о продвижении мира в регионе и процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в публикации.