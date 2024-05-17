О нас

Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США Джейком Салливаном

Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США Джейком Салливаном Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 22:29
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США Джейком Салливаном

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "X".

"В белом доме состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, в ходе которой мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития наших отношений. Также обсудили региональные и глобальные вопросы. Мы также обменялись мнениями о продвижении мира в регионе и процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev ABŞ Prezidentinin müşaviri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi