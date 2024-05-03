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Вице-премьеры РФ и Азербайджана подтвердили готовность двух стран укреплять сотрудничество

Вице-премьеры РФ и Азербайджана подтвердили готовность двух стран укреплять сотрудничество Вице-премьер России Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили в Москве вопросы многопланового торгово-экономического сотрудничества и подтвердили готовность укреплять двустороннее взаимодействие по нескольким нап
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 17:07
Вице-премьеры РФ и Азербайджана подтвердили готовность двух стран укреплять сотрудничество

Вице-премьер России Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили в Москве вопросы многопланового торгово-экономического сотрудничества и подтвердили готовность укреплять двустороннее взаимодействие по нескольким направлениям.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства РФ.

"На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, - говорится в сообщении. - Сопредседатели межправительственной комиссии подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества".

Отмечается, что особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Azərbaycan baş nazirlərinin müavinləri iki ölkənin əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər
Версия на английском языке Russia, Azerbaijan confirm readiness to strengthen cooperation

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