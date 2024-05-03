Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана совершит визит в Пакистан

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с премьер-министром этой страны Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с премьер-министром этой страны Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

В ходе встречи премьер-министр Пакистана подчеркнул, что его страна придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном. Он также отметил, что между двумя странами существуют братские отношения.

Ш.Шариф поздравил Азербайджан с избранием страной проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и сказал, что с нетерпением ждет встречи с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, который на следующей неделе совершит визит в Пакистан для вручения официального пригласительного письма президента Азербайджана на COP29.