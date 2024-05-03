Министр культуры Азербайджана получил приглашение посетить с официальным визитом Шри-Ланку

Министр по делам культуры и религии Шри-Ланки Видура Викреманаяка в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу встретился в Баку с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

Министр по делам культуры и религии Шри-Ланки Видура Викреманаяка в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу встретился в Баку с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Видура Викреманаяка поблагодарил Адиля Керимли за высокий уровень организации форума и гостеприимство, оказанное делегациям.

В ходе беседы обсуждалось сотрудничество в области охраны культурного наследия.

Коснувшись богатых традиций Шри-Ланки в области охраны культурного наследия, Викреманаяка отметил, что они будут рады поделиться своим опытом в этой области с Азербайджаном. Он также пригласил министра культуры Азербайджана с официальным визитом в Шри-Ланку.

Министр культуры Азербайджана, в свою очередь, рассказал о вкладе нашей страны в межкультурный диалог и подчеркнул значимость Всемирного форума по межкультурному диалогу.