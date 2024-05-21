Новый посол Италии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Итальянской Республики в нашей стране Луку ди Джанфранческо.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Итальянской Республики в нашей стране Луку ди Джанфранческо.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, посол вручил министру копию своих верительных грамот.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из многоплановых отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также текущая региональная ситуация.

Джейхун Байрамов проинформировал посла о нынешней ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, проводимых на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабных восстановительных работах, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.