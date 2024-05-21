Делегация из штата Мэн проинформирована о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана

Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов провел встречу в Баку с делегацией во главе с руководителем азербайджанского общества, действующего в американском штате Мэн Тарланом Ахмедовым

Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов провел встречу в Баку с делегацией во главе с руководителем азербайджанского общества, действующего в американском штате Мэн Тарланом Ахмедовым.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что целью визита делегации является обмен мнениями о реальной ситуации с минной угрозой в послевоенный период.

На встрече стороны обсудили проводимую на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана совместную работу по восстановлению, перспективы сотрудничества в борьбе с минной угрозой, а также возможное участие местных и международных организаций в разминировании, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.