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Делегация из штата Мэн проинформирована о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана

Делегация из штата Мэн проинформирована о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов провел встречу в Баку с делегацией во главе с руководителем азербайджанского общества, действующего в американском штате Мэн Тарланом Ахмедовым
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 21:07
Делегация из штата Мэн проинформирована о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана

Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов провел встречу в Баку с делегацией во главе с руководителем азербайджанского общества, действующего в американском штате Мэн Тарланом Ахмедовым.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что целью визита делегации является обмен мнениями о реальной ситуации с минной угрозой в послевоенный период.

На встрече стороны обсудили проводимую на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана совместную работу по восстановлению, перспективы сотрудничества в борьбе с минной угрозой, а также возможное участие местных и международных организаций в разминировании, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

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Версия на английском языке ФотоANAMA official discusses landmine problem with US delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA rəsmisi ABŞ nümayəndə heyəti ilə mina problemini müzakirə edib

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