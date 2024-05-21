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В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв крушения вертолета в Иране

В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв крушения вертолета в Иране В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана и других сопровождающих лиц, погибших в результате крушения вертолета в Иране.
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 13:25
В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв крушения вертолета в Иране

В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана и других сопровождающих лиц, погибших в результате крушения вертолета в Иране.

Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям и родственникам погибших, а также всему дружественному и братскому народу Ирана.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Parliament observes moment of silence for victims of helicopter crash in Iran
Версия на азербайджанском языке İranda baş verən helikopter qəzası ilə bağlı Milli Məclisdə bir dəqiqəlik sükut elan edilib

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