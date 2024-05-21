В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв крушения вертолета в Иране

В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана и других сопровождающих лиц, погибших в результате крушения вертолета в Иране.

В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана и других сопровождающих лиц, погибших в результате крушения вертолета в Иране.

Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям и родственникам погибших, а также всему дружественному и братскому народу Ирана.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.