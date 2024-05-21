Джейхун Байрамов: Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране

Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране.

Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с и.о. главы МИД Исламской Республики Али Багери Кани.

Стороны также отметили историческую значимость встречи лидеров двух стран на границе, важность запуска стратегических проектов, продолжения совместных усилий для реализации планов в сфере транспорта, экономики, энергетики.

По словам Байрамова, продолжаются меры для возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране.