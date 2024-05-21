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Джейхун Байрамов: Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране

Джейхун Байрамов: Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 16:36
Джейхун Байрамов: Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране

Принимаются меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с и.о. главы МИД Исламской Республики Али Багери Кани.

Стороны также отметили историческую значимость встречи лидеров двух стран на границе, важность запуска стратегических проектов, продолжения совместных усилий для реализации планов в сфере транспорта, экономики, энергетики.

По словам Байрамова, продолжаются меры для возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Measures underway to restore operations of Azerbaijani Embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin işinin bərpası üçün tədbirlər görülür

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