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Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел Ирана

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел Ирана Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 16:00
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел Ирана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр Байрамов выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахияна их сопровождающих их лиц, погибших 19 мая в авиакатастрофе.

Джейхун Байрамов также отметил роль Абдоллахияна в развитии отношений между двумя странами и решению вопросов, вызывающих разногласия.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov and Ali Bagheri Kani speak on phone
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Əli Baqeri Kani arasında telefon danışığı olub

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