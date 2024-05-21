Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел Ирана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр Байрамов выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амир Абдоллахияна их сопровождающих их лиц, погибших 19 мая в авиакатастрофе.

Джейхун Байрамов также отметил роль Абдоллахияна в развитии отношений между двумя странами и решению вопросов, вызывающих разногласия.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.