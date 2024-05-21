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Глава МИД принял нового посла Украины в Азербайджане

Глава МИД принял нового посла Украины в Азербайджане 21 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Украины в нашей стране Юрием Гусевым.
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 18:32
Глава МИД принял нового посла Украины в Азербайджане

21 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Украины в нашей стране Юрием Гусевым.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, на встрече была обсуждена повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной безопасности.

Джейхун Байрамов поздравил посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Посол Юрий Гусев поблагодарил за теплый прием и отметил, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Украиной.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ukraynanın yeni səfirini qəbul edib

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