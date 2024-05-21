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Посол Азербайджана обсудил COP29 с замглавой МИД Филиппин

Посол Азербайджана обсудил COP29 с замглавой МИД Филиппин Посол Азербайджана в Индонезии, Сингапуре, Филиппинах и Тиморе-Лешти, а также в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Джалал Мирзоев в рамках рабочего визита на Филиппины обсудил с замглавы МИД этой страны Чарльзом Хосе 29-ую сессию Конференции
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 22:14
Посол Азербайджана обсудил COP29 с замглавой МИД Филиппин

Посол Азербайджана в Индонезии, Сингапуре, Филиппинах и Тиморе-Лешти, а также в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Джалал Мирзоев в рамках рабочего визита на Филиппины обсудил с замглавы МИД этой страны Чарльзом Хосе 29-ую сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе филиппинского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, азербайджанский дипломат пригласил противоположную сторону принять участие в COP29.

"Посол-нерезидент Азербайджана на Филиппинах Джалал Мирзоев пригласил Филиппины на предстоящее мероприятие Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) COP29, которое пройдет в Баку. Заместитель секретаря по многопрофильным вопросам и международным экономическим отношениям Чарльз К. Хосе подтвердил приверженность Филиппин РКИК ООН и Парижскому соглашению, надеясь на взаимодействие со всеми сторонами на COP29 для достижения климатических решений", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Filippinin xarici işlər katibinin müavini ilə COP29-u müzakirə edib

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