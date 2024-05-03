МИД: Медиа в Азербайджане такие же свободные, как и в Великобритании

МИД: Медиа в Азербайджане такие же свободные, как и в Великобритании

Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании.

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Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании. Как сообщает Report, об этом написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети "X". "Господин посол, вашему утверждению не хватает справедливости и беспристрастности, поскольку вы фокусируетесь на узкой перспективе, упуская из виду всесторонний обзор свободы медиа в Азербайджане. Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании", - говорится в публикации. Напомним, что ранее посол Фергюс Олд поделился публикацией в соцсети "X" в которой отметил, что в Азербайджане якобы ограничивают свободу СМИ. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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