МИД: Медиа в Азербайджане такие же свободные, как и в Великобритании

Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании.
Как сообщает Report, об этом написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети "X".
"Господин посол, вашему утверждению не хватает справедливости и беспристрастности, поскольку вы фокусируетесь на узкой перспективе, упуская из виду всесторонний обзор свободы медиа в Азербайджане. Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании", - говорится в публикации.
Напомним, что ранее посол Фергюс Олд поделился публикацией в соцсети "X" в которой отметил, что в Азербайджане якобы ограничивают свободу СМИ.