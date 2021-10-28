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Премьер-министр Азербайджана поздравил вице-президента Турции

Премьер-министр Азербайджана поздравил вице-президента Турции 29 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице–президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.
Внешняя политика
28 октября 2021 г. 18:54
Премьер-министр Азербайджана поздравил вице-президента Турции
Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице–президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турции - Дня Республики - 29 октября.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме подчеркивается, что азербайджано-турецкая дружба и братство черпают силу от общих национально-духовных ценностей наших народов.

Была выражена уверенность в том, что плодотворное и активное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и впредь будет служить прогрессу наших стран, благополучию наших народов.

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Версия на английском языке Azerbaijani premier congrats Turkey’s Vice President on Republic Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri Türkiyənin vitse-prezidentini təbrik edib

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