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Премьер-министр Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции

Премьер-министр Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции Было подчеркнуто, что поддержка Азербайджана и Турции во всех вопросах, их близость друг к другу является ярким выражением братства и союза двух стран, которые прошли испытание веков
Внешняя политика
29 октября 2020 г. 13:19
Премьер-министр Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции

29 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, премьер-министр Али Асадов поздравил Фуата Октая и братский турецкий народ по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.

В своем письме премьер-министр также проинформировал вице-президента Турции о последних событиях в связи с продолжающейся военной провокацией Армении против Азербайджана. Он еще раз поблагодарил руководство Турецкой Республики и весь братский турецкий народ за осуждение зверств и военных преступлений Армении против Азербайджана, поддержку правого дела Азербайджана.

Было подчеркнуто, что поддержка Азербайджана и Турции во всех вопросах, их близость друг к другу является ярким выражением братства и союза двух стран, которые прошли испытание веков.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin vitse-prezidentinə məktub göndərib

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