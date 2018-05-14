Премьера Венгрии пригласили на Глобальный Бакинский форум

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов в Будапеште встретился с государственным секретарем Венгрии Иштваном Микола.

Как сообщили Report в центре, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Венгрией и Международным центром Низами Гянджеви.

Стороны констатировали высокий уровень организации в Азербайджане VI Глобального Бакинского форума.

Государственный секретарь Иштван Микола отметил, что его страна относится к Международному центру Низами Гянджеви как к значимому партнеру. Он отметил важность еще большего укрепления связей между соответствующими структурами Венгрии с Центром.

На встрече была подчеркнута значимая роль Центра в последнее время в развитии связей в странах Востока и на Балканах. В то же время было подчеркнуто, что проведение в Баку форума, где обсуждаются глобальные проблемы, является знаменательным событием, очередное мероприятие в следующем году вновь будет проведено в Баку.

Генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов отметил, что на форум приглашен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.