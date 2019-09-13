Еще девять беженцев получат высшее образование в Азербайджане в рамках программы DAFI

Мы благодарны правительству Азербайджана за предоставление возможности детям беженцев из других стран получать в стране начальное и среднее образование в местных школах.

Как сообщает Report, об этом представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане Гуидо Амбросо заявил на церемонии вручения 9 академических стипендий по программе DAFI для беженцев из третьих стран.

"Содействие развитию человеческого потенциала является одним из приоритетных целей Агентства. В этой связи мы вносим свой вклад для получения доступа беженцев к качественному образованию. Программа DAFI действует в Азербайджане с 2010-го года. До сих по данной программе было представлено 36 стипендий. Мы благодарны правительству Азербайджана за предоставление возможности детям беженцев из других стран получить в стране начальное и среднее образование в местных школах",- заявил Г. Амбросо.

В свою очередь, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг отметил, что его страна всегда рада содействовать подобным гуманитарным шагам.

Стипендиальная программа Фонда им. Альберта Эйнштейна (DAFI) была учреждена в 1992 году, финансируется федеральным министерством иностранных дел Германии и частными донорами.

Цель программы – помочь молодым талантливым беженцам получить профессиональное образование, развить их лидерские качества и улучшить благосостояние их семей. Программа рассчитана на подготовку специалистов по образовательному профилю «бакалавр» со сроком обучения до 4 лет. Программа открыта для тех, кто только поступает в учебные заведения и для тех, кто уже учится.

Отметим, в этом году в рамках программы DAFI стипендии для получения образования в Азербайджане получат 9 беженцев: 6 - из Чечни, 1 - Афганистана,1 - Йемена, 1 - Ирана.