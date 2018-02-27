 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представитель ООН: В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома

    Он отметил, что в мире ежедневно 34 тыс человек вынужденно покидают свои родные очаги© Report/ Firi Salim

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома".

    Как сообщает Report, об этом руководитель представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане Фурио де Ангелис заявил на тренинге для судей по вопросам соискателей убежища.

    Он отметил, что в мире ежедневно 34 тыс человек вынужденно покидают свои родные очаги.

    Фурио де Ангелис подчеркнул, что основной причиной бегства людей из своих родных очагов являются войны и конфликты: "Есть места, где конфликт продолжается более 30 лет. ООН чувствительна в этом вопросе и придает большое значение вопросу эффективного убежища. В связи с этим Комиссариат ООН по делам беженцев реализует проекты".

    По его словам, судьи должны чувствительно отнестись к этому вопросу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi