Представитель ООН: В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома".

Как сообщает Report, об этом руководитель представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане Фурио де Ангелис заявил на тренинге для судей по вопросам соискателей убежища.

Он отметил, что в мире ежедневно 34 тыс человек вынужденно покидают свои родные очаги.

Фурио де Ангелис подчеркнул, что основной причиной бегства людей из своих родных очагов являются войны и конфликты: "Есть места, где конфликт продолжается более 30 лет. ООН чувствительна в этом вопросе и придает большое значение вопросу эффективного убежища. В связи с этим Комиссариат ООН по делам беженцев реализует проекты".

По его словам, судьи должны чувствительно отнестись к этому вопросу.