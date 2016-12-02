Представитель МИД: Азербайджан старается внести вклад в усилия гуманитарной помощи, оказываемой сирийским беженцам

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан неоднократно заявлял о своей позиции в связи с сирийским кризисом".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию, опубликованную в российской "Независимой газете", о вероятности присоединения Азербайджана и ряда стран СНГ к миротворческой коалиции в Сирии.

Представитель МИД подчеркнул, что в первую очередь следует обеспечить режим прекращения огня, чтобы устранить отрицательные последствия гуманитарной катастрофы, оказываемые на детей, женщин и стариков: "После этого для политического решения конфликта в соответствии с волей всего сирийского народа следует начать инклюзивный политический процесс. Также необходимо обеспечить территориальную целостность и единство Сирии".

По его словам, информация о присоединении Азербайджана к миротворческой коалиции в Сирии не соответствует истине.

"В результате агрессии и оккупации Армении Азербайджан столкнулся с самой большой гуманитарной катастрофой Европы после Второй мировой войны, поэтому хорошо понимает гуманитарную проблему сирийских беженцев. Азербайджан старается внести вклад в усилия гуманитарной помощи, оказываемой сирийским беженцам посредством ООН и других специализированных организаций", - заявил представитель МИД Азербайджана.