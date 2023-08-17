Представитель Албании в ООН: Приветствуем активизацию процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

"Мы приветствуем активизацию процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после мирных переговоров, состоявшихся в США в начале мая".

"Мы приветствуем активизацию процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после мирных переговоров, состоявшихся в США в начале мая".

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Албании при ООН Фарид Ходжа на заседании Совета безопасности организации.

"Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили свою верность Алматинской декларации 1991 года. Для сторон очень важно уважать суверенитет и территориальную целостность своих соседей и быть готовыми к мирному урегулированию. Мы приветствуем приверженность обеих сторон долгосрочному плану переговоров по достижению всеобъемлющего мирного соглашения", - подчеркнул дипломат.