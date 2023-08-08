Председатель QAFSAM: Южный Кавказ и ЦА дополняют друг друга в геополитике

Южный Кавказ, в частности Азербайджан, и ЦА дополняют друг друга в геополитике, а Каспийское море является связывающим звеном.

Южный Кавказ, в частности Азербайджан, и Центральная Азия (ЦА) дополняют друг друга в вопросах геополитики, а Каспийское море является связывающим звеном.

Как передает Report, об этом сказал председатель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований (QAFSAM) Асланлы Араз заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

Он заявил о необходимости создания различных платформ, который будет углублять сотрудничество между Южным Кавказом и ЦА: "Нужно создавать общие бренды, чтобы вывести их на мировой рынок".