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Председатель QAFSAM: Южный Кавказ и ЦА дополняют друг друга в геополитике

Председатель QAFSAM: Южный Кавказ и ЦА дополняют друг друга в геополитике Южный Кавказ, в частности Азербайджан, и ЦА дополняют друг друга в геополитике, а Каспийское море является связывающим звеном.
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 14:23
Председатель QAFSAM: Южный Кавказ и ЦА дополняют друг друга в геополитике

Южный Кавказ, в частности Азербайджан, и Центральная Азия (ЦА) дополняют друг друга в вопросах геополитики, а Каспийское море является связывающим звеном.

Как передает Report, об этом сказал председатель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований (QAFSAM) Асланлы Араз заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

Он заявил о необходимости создания различных платформ, который будет углублять сотрудничество между Южным Кавказом и ЦА: "Нужно создавать общие бренды, чтобы вывести их на мировой рынок".

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Версия на азербайджанском языке QAFSAM-ın sədri: “Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya geosiyasətdə bir-birini tamamlayır”

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