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    Председатель Исполнительного комитета СНГ посетит Азербайджан

    Лебедев примет участие в открытии международной банковской конференции в Баку

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев посетит Азербайджан на следующей неделе. Как сообщили Report в Исполнительном комитете СНГ, запланировано участие С. Лебедева в открытии международной банковской конференции стран СНГ, которая пройдет в Баку 13-16 ноября.

    Конференция организована Финансово-банковским советом СНГ и Международным банком Азербайджана при поддержке Исполнительного комитета СНГ.

    Ожидается, что в ходе визита в Баку председатель Исполнительного комитета СНГ проведет также ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. 

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