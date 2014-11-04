Председатель Исполнительного комитета СНГ посетит Азербайджан

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев посетит Азербайджан на следующей неделе. Как сообщили Report в Исполнительном комитете СНГ, запланировано участие С. Лебедева в открытии международной банковской конференции стран СНГ, которая пройдет в Баку 13-16 ноября.

Конференция организована Финансово-банковским советом СНГ и Международным банком Азербайджана при поддержке Исполнительного комитета СНГ.

Ожидается, что в ходе визита в Баку председатель Исполнительного комитета СНГ проведет также ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.