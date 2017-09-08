Правительство Азербайджана направило мусульманам Мьянмы 100 тонн гуманитарной помощи

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Согласно указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, правительство Азербайджана направило 100 тонн гуманитарной помощи мусульманам-рохинджа, страдающим от продолжающегося в Мьянме в их отношении массового насилия.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении министерства иностранных дел и министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Гуманитарная помощь направлена посредством авиакомпании "SilkWay" в Бангладеш, где временно разместились мусульмане-рохинджа.
Сюда входят товары повседневной необходимости и продовольствие.
News DepartmentАвтор новости
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