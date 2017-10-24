Прах участника Великой Отечественной войны передадут его азербайджанским родственникам в Баку

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Земля с братской могилы в Витебской области Беларуси, где покоится уроженец Волгоградской области России, будет отправлена его родственникам в Баку, передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Беларуси.

Речь идет о Сергее Николаеве, погибшем в 21-летнем возрасте в 1943 году в бою под Витебском в должности лейтенанта. Посмертно он был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны 1-й степени, а похоронен – в братской могиле агрогородка Вороны Витебского района.

Земля с братской могилы, в котором покоятся 7 тыс. человек, будет передана азербайджанским родственникам Сергея Николаева во время встречи соотечественников в Москве.