    Посольство Японии в Азербайджане вновь приостановит оказание консульских услуг

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 17:02
    Посольство Японии в Азербайджане вновь приостановит оказание консульских услуг

    Посольство Японии в Азербайджане не будет оказывать консульские услуги с 10 по 13 марта.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети Facebook.

    "В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке консульский отдел посольства Японии в Азербайджане будет временно закрыт с 10 по 13 марта",- говорится в публикации.

    Отметим, что посольство Японии в Азербайджане в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приостановило предоставление консульских услуг 2 и 3 марта в целях обеспечения безопасности посетителей. Предоставление консульских услуг было возобновлено с 4 марта.

    посольство Японии консульские услуги эскалация на Ближнем Востоке
    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-dək işləməyəcək
    Japanese Embassy in Azerbaijan suspends consular services
    Лента новостей