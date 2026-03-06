Посольство Японии в Азербайджане вновь приостановит оказание консульских услуг
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 17:02
Посольство Японии в Азербайджане не будет оказывать консульские услуги с 10 по 13 марта.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети Facebook.
"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке консульский отдел посольства Японии в Азербайджане будет временно закрыт с 10 по 13 марта",- говорится в публикации.
Отметим, что посольство Японии в Азербайджане в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приостановило предоставление консульских услуг 2 и 3 марта в целях обеспечения безопасности посетителей. Предоставление консульских услуг было возобновлено с 4 марта.
Последние новости
17:31
BP до конца года начнет добычу глубокозалегающих запасов газа на АЧГЭнергетика
17:26
Баку и Лондон укрепляют стратегическое партнерствоВнешняя политика
17:26
Армия обороны Израиля начала 15-ю волну ударов по Тегерану и ИсфахануДругие страны
17:23
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 28 человек - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:17
Джованни Кристофоли: В Азербайджане сложилась очень благоприятная среда для инвесторовБизнес
17:13
За два дня между Нахчываном и Ыгдыром выполнено 11 автобусных рейсаИнфраструктура
17:10
Воздушное пространство Израиля будет постепенно открываться с 8 мартаДругие страны
17:04
Дроновая атака на Азербайджан как свидетельство биполярного расстройства Тегерана - АНАЛИТИКАВ регионе
17:02