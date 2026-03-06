Посольство Японии в Азербайджане вновь приостановит оказание консульских услуг

Посольство Японии в Азербайджане не будет оказывать консульские услуги с 10 по 13 марта.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети Facebook.

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке консульский отдел посольства Японии в Азербайджане будет временно закрыт с 10 по 13 марта",- говорится в публикации.

Отметим, что посольство Японии в Азербайджане в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приостановило предоставление консульских услуг 2 и 3 марта в целях обеспечения безопасности посетителей. Предоставление консульских услуг было возобновлено с 4 марта.