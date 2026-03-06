Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 16:57
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkədə paylaşımında deyilir.
"Orta Şərqdəki vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar olaraq Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin konsulluq şöbəsi 10-13 mart tarixlərində müvəqqəti bağlanır", - paylaşımda deyilir.
