İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 16:57
    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkədə paylaşımında deyilir.

    "Orta Şərqdəki vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar olaraq Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin konsulluq şöbəsi 10-13 mart tarixlərində müvəqqəti bağlanır", - paylaşımda deyilir.

    Yaponiya konsulluq Yaxın Şərq münaqişəsi
    Посольство Японии в Азербайджане приостановило предоставление консульских услуг

    Son xəbərlər

    17:07

    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    17:02

    BƏƏ-nin HHM qüvvələri İranın 9 ballistik raketini məhv edib

    Digər ölkələr
    17:01

    FAO fevral ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıb

    ASK
    17:00

    Peritan Bozdağ: "Macarıstan millisinin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir"

    Futbol
    16:59

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    16:57

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək

    Xarici siyasət
    16:54
    Foto

    NDU nəzdində Gimnaziyanın komandası "Sabahın alimləri" müsabiqəsində I yerin qalibi olub

    Elm və təhsil
    16:46

    "Qaradağ Şüşə Zavodu" yenidən özəlləşdirməyə çıxarılır

    Biznes
    16:45

    Starmer Bəhreynin müdafiəsi üçün dörd qırıcının yerləşdirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti