Посольство: США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности на Каспии

"США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности на Каспии".

"США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности в Каспийском море".

Как передает Report , об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

"Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара встретился с доктором Жаклин Келлон, совершившей визит в Азербайджан. Доктор Ж.Келлон является руководителем Управления экспортного контроля и сотрудничества Государственного департамента международной безопасности и ядерного нераспространения, а также Программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS).

США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности в Каспийском море. Продолжаем поддерживать возможности Азербайджана по предотвращению распространения оружия массового поражения и контрабанды наркотиков", - говорится в сообщении.