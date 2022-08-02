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Посольство: США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности на Каспии

Посольство: США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности на Каспии "США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности на Каспии".
Внешняя политика
2 августа 2022 г. 21:50
Посольство: США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности на Каспии

"США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности в Каспийском море".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

"Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара встретился с доктором Жаклин Келлон, совершившей визит в Азербайджан. Доктор Ж.Келлон является руководителем Управления экспортного контроля и сотрудничества Государственного департамента международной безопасности и ядерного нераспространения, а также Программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS).

США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности в Каспийском море. Продолжаем поддерживать возможности Азербайджана по предотвращению распространения оружия массового поражения и контрабанды наркотиков", - говорится в сообщении.

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