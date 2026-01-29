Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Внешняя политика
    • 29 января, 2026
    • 19:16
    Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность межрелигиозному диалогу

    Временный поверенный в делах США Эми Карлон в ходе визита в Красную Слободу отметила приверженность Азербайджана межконфессиональному согласию.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство США в Баку в соцсети Х.

    "В рамках своего первого визита в северный регион Азербайджана временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Красную Слободу , где встретилась с членами местной еврейской общины Азербайджана и осмотрела историческую синагогу "Шесть Куполов" и Музей горских евреев. Соединенные Штаты признают уважение Азербайджана к своей еврейской общине и его приверженность религиозному разнообразию",- говорится в публикации.

    Фото
    Emi Karlon Azərbaycanın yerli yəhudi icmasının üzvləri ilə görüşüb
    Фото
    Amy Carlon meets with local Jewish community in Azerbaijan's north
    Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность межрелигиозному диалогу

