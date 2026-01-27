В Красной Слободе почтили память жертв Холокоста

По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в Музее горских евреев была организована тематическая выставка, посвященная памяти трагически погибших.

Как сообщает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон и сопровождающая ее делегация, президент Международного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, а также куратор Музея горских евреев Владислав Юсупов.

В рамках выставки директор музея Игорь Шаулов предоставил высоким гостям подробную информацию о деятельности музея, истории горских евреев, их богатом культурном наследии, традициях и обычаях, а также о важной роли, которую эта община сыграла в истории Азербайджана.

Эми Карлон в своем выступлении отметила важность сохранения исторической памяти о геноциде, борьбы с антисемитизмом и недопущения повторения прошлых трагедий.

На мероприятии почтили память 6 миллионов евреев, погибших в годы Холокоста.

После посещения музея гости ознакомились с Красной Слободой. В рамках визита они посетили синагоги, расположенные в поселке.

Отметим, что 27 января решением ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.