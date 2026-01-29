Emi Karlon Azərbaycanın yerli yəhudi icmasının üzvləri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 29 yanvar, 2026
- 19:10
Azərbaycanın şimal bölgəsinə ilk səfəri çərçivəsində ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Qırmızı Qəsəbəyə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi paylaşım edib.
Qeyd olunub ki, səfər zamanı E.Karlon Azərbaycanın yerli yəhudi icmasının üzvləri ilə görüşüb, tarixi Altı Günbəz sinaqoqunu və Dağ Yəhudiləri Muzeyini ziyarət edib.
"ABŞ Azərbaycanın yəhudi icmasına göstərdiyi hörməti və dini müxtəlifliyə sadiqliyini yüksək qiymətləndirir", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04