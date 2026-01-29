İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Emi Karlon Azərbaycanın yerli yəhudi icmasının üzvləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 29 yanvar, 2026
    • 19:10
    Emi Karlon Azərbaycanın yerli yəhudi icmasının üzvləri ilə görüşüb

    Azərbaycanın şimal bölgəsinə ilk səfəri çərçivəsində ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Qırmızı Qəsəbəyə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi paylaşım edib.

    Qeyd olunub ki, səfər zamanı E.Karlon Azərbaycanın yerli yəhudi icmasının üzvləri ilə görüşüb, tarixi Altı Günbəz sinaqoqunu və Dağ Yəhudiləri Muzeyini ziyarət edib.

    "ABŞ Azərbaycanın yəhudi icmasına göstərdiyi hörməti və dini müxtəlifliyə sadiqliyini yüksək qiymətləndirir", - paylaşımda bildirilib.

    Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность межрелигиозному диалогу
    Foto
    Amy Carlon meets with local Jewish community in Azerbaijan's north

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti