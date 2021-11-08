Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы

Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы, а также с предстоящими национальными праздниками - Днём Государственного флага и Днём Конституции Азербайджана, сообщает Report.

Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы, а также с предстоящими национальными праздниками - Днём Государственного флага и Днём Конституции Азербайджана, сообщает Report.

"Коллектив Посольства Казахстана сердечно поздравляет весь братский азербайджанский народ с празднованием исторического события - первой годовщины Дня Победы, а также с предстоящими национальными праздниками - Днём Государственного флага и Днём Конституции Азербайджанской Республики! Искренне желаем всем мира, добра, благополучия, процветания, больших свершений и успехов во всём!", - говорится в сообщении посольства.