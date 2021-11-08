О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы

Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы, а также с предстоящими национальными праздниками - Днём Государственного флага и Днём Конституции Азербайджана, сообщает Report.
Внешняя политика
8 ноября 2021 г. 09:31
Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы

Посольство Казахстана поздравило Азербайджан с первой годовщиной Дня Победы, а также с предстоящими национальными праздниками - Днём Государственного флага и Днём Конституции Азербайджана, сообщает Report.

"Коллектив Посольства Казахстана сердечно поздравляет весь братский азербайджанский народ с празднованием исторического события - первой годовщины Дня Победы, а также с предстоящими национальными праздниками - Днём Государственного флага и Днём Конституции Азербайджанской Республики! Искренне желаем всем мира, добра, благополучия, процветания, больших свершений и успехов во всём!", - говорится в сообщении посольства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kazakhstani Embassy congratulates Azerbaijan on first anniversary of Victory Day

Самое важное

МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
8 ноября 2021 г. 08:16
В усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
ФотоВ усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
7 ноября 2021 г. 21:48
Президент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу
7 ноября 2021 г. 21:36
Глава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
ФотоГлава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
7 ноября 2021 г. 21:34
Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в город Шуша
Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в город Шуша
7 ноября 2021 г. 20:25
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
7 ноября 2021 г. 20:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
7 ноября 2021 г. 20:08
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
7 ноября 2021 г. 18:00
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
7 ноября 2021 г. 17:37
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
7 ноября 2021 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi