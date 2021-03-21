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Посол Японии поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Посол Японии поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз "Новруз - "новый день" приносит новые надежды и новые мечты"
Внешняя политика
21 марта 2021 г. 09:28
Посол Японии поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Посол Японии Вада Джуничи поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз, сообщает Report.

"Новруз - "новый день" приносит новые надежды и новые мечты", - отмечается в заявлении посла. - "Отрадно, что такой замечательный процесс, как приход весны, пробуждение природы, отмечается во многих странах, в том числе в Азербайджане. Новруз внесен в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Сегодня, 21 марта, в Японии отмечается весеннее равноденствие. Мы, японцы, тоже любим весну и с большой радостью приветствуем цветение сакуры, символизирующей начало новой жизни.

Желаю, чтобы эта весна и Новруз принести благополучие в каждый дом, новые успешные начинания, мир и спокойствие для обеих стран!"

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Версия на английском языке Japanese Ambassador congratulates Azerbaijani people on Novruz holiday
Версия на азербайджанском языке Yaponiya səfiri Azərbaycan xalqını təbrik edib

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