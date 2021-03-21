Посол Японии поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

"Новруз - "новый день" приносит новые надежды и новые мечты"

Посол Японии Вада Джуничи поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз, сообщает Report.

"Новруз - "новый день" приносит новые надежды и новые мечты", - отмечается в заявлении посла. - "Отрадно, что такой замечательный процесс, как приход весны, пробуждение природы, отмечается во многих странах, в том числе в Азербайджане. Новруз внесен в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Сегодня, 21 марта, в Японии отмечается весеннее равноденствие. Мы, японцы, тоже любим весну и с большой радостью приветствуем цветение сакуры, символизирующей начало новой жизни.

Желаю, чтобы эта весна и Новруз принести благополучие в каждый дом, новые успешные начинания, мир и спокойствие для обеих стран!"