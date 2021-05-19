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Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 

Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ  "Это сотрудничество также имеет стратегическое значение"
Внешняя политика
19 мая 2021 г. 10:09
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
Джахит Багчы

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном охватывает различные сферы, сектора и это очень глубокое сотрудничество. Военное сотрудничество является одной из таких сфер. В этом контексте отношения не ограничиваются только совместными военными учениями".

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

"Отношения в военной сфере охватывают многие области, от совместных учений до производства совместных систем обороны. Это сотрудничество также имеет стратегическое значение. Наше сотрудничество будет развиваться и углубляться в предстоящий период", - сказал дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan and Turkey to further strengthen military co-op - EXCLUSIVE
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