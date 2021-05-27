Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил народ Азербайджана с Днем Республики.
Как сообщает Report, cоответствующим поздравительным видеообращением дипломат поделился на свой странице в Twitter.
"Дорогой азербайджанский народ, поздравляю вас с национальным праздником, Днем Республики. Мы продолжим совместную работу во имя укрепления дружбы и всесторонних отношений между нашими народами. Желаю каждому из вас cчастья, а вашей стране благополучия, мира и процветания. С Днем Республики!", - говорится в поздравительном видеообращении.
Səfir @JamesSharpFCDO Azərbaycan xalqını 28 May Respublika Günü münasibətilə təbrik etdi.