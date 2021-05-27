О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ

Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил народ Азербайджана с Днем Республики
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 14:29
Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил народ Азербайджана с Днем Республики.

Как сообщает Report, cоответствующим поздравительным видеообращением дипломат поделился на свой странице в Twitter.

"Дорогой азербайджанский народ, поздравляю вас с национальным праздником, Днем Республики. Мы продолжим совместную работу во имя укрепления дружбы и всесторонних отношений между нашими народами. Желаю каждому из вас cчастья, а вашей стране благополучия, мира и процветания. С Днем Республики!", - говорится в поздравительном видеообращении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке British Ambassador congratulates Azerbaijani people

Самое важное

МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
27 мая 2021 г. 11:15
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
27 мая 2021 г. 09:07
Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района
Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района
27 мая 2021 г. 08:45
Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня
Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня
26 мая 2021 г. 22:17
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
26 мая 2021 г. 17:03
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
26 мая 2021 г. 14:41
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
26 мая 2021 г. 13:17
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
26 мая 2021 г. 11:21
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
26 мая 2021 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi