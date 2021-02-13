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Посол: В Отечественной войне Украина отстаивала справедливую позицию Азербайджана

Посол: В Отечественной войне Украина отстаивала справедливую позицию Азербайджана "Украина, особенно Верховная Рада, до последнего поддерживали справедливую позицию Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне".
Внешняя политика
13 февраля 2021 г. 10:54
Посол: В Отечественной войне Украина отстаивала справедливую позицию Азербайджана

"Украина, особенно Верховная Рада, до последнего поддерживали справедливую позицию Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом на встрече с первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Выразив признательность украинскому парламенту за оказанную поддержку, Э.Ахундова отметила, что Р.Стефанчук уже в первый день войны выступил с заявлением в поддержку Азербайджана.

"Это заявление было встречено в Азербайджане с воодушевлением. Сопредседатели Азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх, Владимир Крейденко, члены группы, а также вице-президент ПАСЕ Александр Мережко тоже оказали поддержку Азербайджану. Несколько стран уже заявили о намерении участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Надеемся, что и украинское государство примет в этом деятельное участие", - отметила Э.Ахундова.

Напомнив, что Азербайджан является стратегическим партнером Украины, Р.Стефанчук, в свою очередь, отметил, что между парламентами двух стран сложились искренние, дружеские отношения: "Эти отношения необходимо развивать, совершать визиты".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Ukrayna Vətən müharibəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyini sonadək dəstəklədi"

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