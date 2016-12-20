Посол Турции в Азербайджане: Мы не позволим, чтобы это событие бросило тень на российско-турецкие отношения

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал выразил соболезнования в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова в результате вооруженного нападения в Анкаре.

Об этом Report сообщили из посольства Турции в Азербайджане.

Э.Озорал сказал, что информация об убийстве Андрея Карлова его глубоко потрясла: "Мы категорически осуждаем и проклинаем случившееся. Факт будет проанализирован и каждый, кто причастен к этому, ответит перед законом".

Посол добавил, что это событие заставляет задуматься, так как оно произошло в момент нормализации связей между двумя странами и в канун встречи в Москве министров иностранных дел Турции, Ирана и России: "Мы не позволим, чтобы это событие бросило тень на отношения между Турцией и Россией. В эти трудные дни приношу соболезнования российскому народу и правительству".