Посол Таиланда выразил уверенность в успешном председательстве Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее

Посол Таиланда в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Апират Сугондхабхиром выразил уверенность, что председательство азербайджанской стороны в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет крайне успешным.

Посол Таиланда в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Апират Сугондхабхиром выразил уверенность, что председательство азербайджанской стороны в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет крайне успешным.

Об этом дипломат рассказал в беседе с корреспондентом анкарского бюро Report .

Он сообщил, что принял участие в пленарном заседании АПА, состоявшемся в Баку, встретился со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой и выразил удовлетворение переходом председательства в Ассамблее парламенту Азербайджана.

"На встречах также присутствовали представители тайского парламента. Были заслушаны выступления представителей стран-членов АПА, в том числе и нашей страны, высказаны предложения. Я встретился со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Как Таиланд, мы приветствовали переход председательства в Азиатской Парламентской Ассамблее Азербайджану", - указал посол.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан успешно председательствовал в Движении неприсоединения.

"Поэтому я верю, что трудностей в достижении целей, поставленных перед АПА, не возникнет", - добавил он.

Отметим, что на прошедшем 22 февраля в Баку 14-м пленарном заседании АПА председательство в этой структуре на 2024-2025 годы перешло к Азербайджану.