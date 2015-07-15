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    Посольство США прокомментировало вопрос восстановления связей минобороны Азербайджана с Пентагоном

    Готовность США к сотрудничеству с Азербайджаном непоколебима, в том числе по военным вопросам

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Многолетняя готовность США  к сотрудничеству с Азербайджаном непоколебима, в том числе по военным вопросам". Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане, комментируя заявление министерства обороны Азербайджана о восстановлении связей с Пентагоном. 

    В посольстве отметили, что с момента обретения Азербайджаном независимости, американская сторона организовала различные военные программы и тренинги в ряде областей, в том числе военной квалификации, борьбе с терроризмом, борьбе с наркотиками, и даже навыков владения английского языка. 

    "Мы глубоко ценим это сотрудничество, а также нашу работу с Азербайджаном через НАТО. Наше тесное сотрудничество и поддержка продолжаются по сей день", - заявили в пресс-службе посольства США.

    "Политика США в отношении Азербайджана основывается на нашей твердой приверженности к совместной работе для достижения наиболее яркого будущего для обеих наших стран. Это обязательство сильно как никогда. Мы с нетерпением ожидаем продолжения и расширения сотрудничества во всех аспектах наших отношений", - заявили в посольстве. 

    14 июля министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором отмечается, что министерство готово к восстановлению отношений с Пентагоном, несмотря на охлаждение отношений между двумя странами за последний год. 

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