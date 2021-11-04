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Посол США в Азербайджане принял участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе

Посол США в Азербайджане принял участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер принял участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа, организованной в этом году посольством США в Ереване, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 18:50
Посол США в Азербайджане принял участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер принял участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа, организованной в этот раз посольством США в Ереване, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Приближаясь к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений с Азербайджаном, Арменией и Грузией мы подчеркиваем нашу приверженность укреплению партнерских отношений и обеспечению более безопасного, стабильного и процветающего будущего для народов региона", - отмечается в сообщении посольства США в Азербайджане, размещенном в Facebook.

Отметим, что предыдущие конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа проходили в Баку в 2019 г. и в Тбилиси в 2018 г.

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Версия на английском языке ФотоSouth Caucasus chiefs of US missions meet in Armenia

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