Посол: Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном обеспечивает стабильность в регионе Южного Кавказа

Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном обеспечивает мир и стабильность в регионе Южного Кавказа.

Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном обеспечивает мир и стабильность в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

"На протяжении 30 лет дипотношений между Грузией и Азербайджаном наши страны осуществляли успешное сотрудничество, направленное на мир и стабильность в регионе Южного Кавказа", - сказал он.

По словам посла, Грузия и Азербайджан всегда защищали и поддерживали территориальную целостность друг друга.

Посол подчеркнул, что последний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре 2022 года создал новые возможности для расширения экономического и культурного сотрудничества между странами.

З.Патарадзе отметил, что Азербайджан активно сотрудничает с Грузией в таможенной сфере, а также в сферах сельского хозяйства и энергетики.

"Наши проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс играют огромную роль в обеспечении энергоэффективности не только Южного Кавказа, но и стран Европы", - добавил он.