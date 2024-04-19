Посол Латвии: Ситуация в регионе Южного Кавказа с сентября прошлого года стабильна

С начала прошлого сентября можно отметить стабильность в регионе Южного Кавказа.

С начала прошлого сентября можно отметить стабильность в регионе Южного Кавказа.

Об этом в интервью Report заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

"Я думаю, что ситуацию в регионе Южного Кавказа с сентября прошлого года можно описать как стабильную, и это хорошо. Это наш аргумент также для наших коллег в ЕС, что существует стабильность, и мы должны расширять и укреплять отношения с Азербайджаном", - сказал он.

Однако, по мнению дипломата, как и любой процесс и диалог, это "улица с двусторонним движением", и это зависит от обеих сторон.

"Латвия одна из тех стран, кто действительно поддерживает укрепление и расширение отношений ЕС с Азербайджаном", - добавил Скуя.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.