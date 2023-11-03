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Посол Панамы: Деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения заслуживает высокой оценки

Посол Панамы: Деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения заслуживает высокой оценки Азербайджан очень активно участвует в Движении неприсоединения, и это заслуживает высокой оценки. Об этом в интервью турецкому бюро Report заявила посол Панамы в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Мариэла дель Кармен Сагель Росас. Дипломат подче
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 18:25
Посол Панамы: Деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения заслуживает высокой оценки

Азербайджан очень активно участвует в Движении неприсоединения, и это заслуживает высокой оценки.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявила посол Панамы в Азербайджане Мариэла дель Кармен Сагель Росас.

Дипломат подчеркнула, что высоко ценит инициативы Азербайджана в Движении неприсоединения: "Я с большим энтузиазмом участвовала во всех мероприятиях, проводимых в Баку в рамках Движения неприсоединения. Эта организация важна для нас. Потому что Движение неприсоединения полностью поддержало переговоры с США в пользу Панамы о возвращении контроля над Панамским каналом. Панама никогда этого не забудет и всегда будет благодарна. В этом смысле вся деятельность Движения ценна для нас".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Panama səfiri: “Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında fəallığı təqdirəlayiqdir”

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