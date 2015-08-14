​Посол: Между Азербайджаном и Пакистаном существуют крепкие отношения

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Между Пакистаном и Азербайджаном традиционно сложились крепкие отношения, основанные на узах братства и дружбы. Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер, выступая на мероприятии, посвященном 69-й годовщине независимости Пакистана.

"Наше сотрудничество охватывает множество сфер и мы в дальнейшем намерены расширять его", - отметил посол.

Он высоко оценил вклад Азербайджана в решение социальных проблема Пакистана. Халид Усман Гайсер выразил особую благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за деятельность фонда в стране и помощь народу Пакистана.

Халид Усман Гайсер заявил, что Пакистан поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского урегулирования и в свою очередь ценит поддержку Азербайджана в кашмирском вопросе. "Пакистан - миролюбивая страна, и мы хотим, чтобы все конфликты были решены мирным путем. Сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном будет развиваться и в будущем", - заявил посол.



