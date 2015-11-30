​Посол Мексики провел встречу с Салимом Муслимовым

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с министром труда и социальной защиты Азербайджана Салимом Муслимовым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече С. Муслимов рассказал о деятельности министерства, социальных реформах проведенных в стране, различных путях модернизации услуг предоставляемых населению.

Посол Лабардини проинформировал о работе выполняемой соответствующими органами своей страны, затронул возможный взаимовыгодный обмен опытом в указанных сферах. Кроме того, дипломат поделился своими впечатлениями об Азербайджане, рассказал о деятельности посольства Мексики, направленной на развитие двусторонних отношений между нашими государствами.

В конце встречи стороны выразили свое желание по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере труда и социальной защиты.