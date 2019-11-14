Посол Латвии : С нетерпением ожидаем визита главы МИД Азербайджана в Ригу

"Азербайджан - важный экономический партнер Латвии на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс на приеме по случаю Дня провозглашения Латвийской Республики.

Посол отметил рост товарооборота между странами за последние несколько лет. "В экспорте товаров из Латвии в Азербайджан, который преимущественно состоит из продуктов питания, теперь важное место занимает и лекарства и строительные материалы", - отметил посол.

Д.Гаранчс заявил, что Латвия активно участвует в твиннинг проектах в Азербайджане и готова и далее делиться своим опытом.

Он подчеркнул, что импульс развитию двусторонних связей придает также деятельность межправительственной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, и в июле латвийское правительство назначило нового главу этой комиссии.

Посол также заявил, что латвийская сторона с нетерпением ожидает визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова в Ригу в ближайшие месяцы.